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    Максимилиан Янсен - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Максимилиан
    Фамилия Янсен
    Команда Хомбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 мая 1993 (30 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хомбург 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2023 1' -77' Хомбург (Хомбург) 1:4 Санкт-Паули (Гамбург)
    31.10.2023 1' -90' Хомбург (Хомбург) 1:1 Гройтер Фюрт (Фюрт)
    8'
    Россия
    Мобильная версия
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