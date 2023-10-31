Максимилиан Янсен - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Янсен
|Команда
|Хомбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 1993 (30 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Янсен
|Команда
|Хомбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 1993 (30 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хомбург
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2023
|1' -77'
|Хомбург (Хомбург)
|1:4
|Санкт-Паули (Гамбург)
|31.10.2023
|1' -90'
|Хомбург (Хомбург)
|1:1
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|8'