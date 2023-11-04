Джейден Харрис - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Харрис
|Команда
|Истли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1999 (24 года)
|Рост
|187
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Харрис
|Команда
|Истли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1999 (24 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.01.2024
|71' - 90'
|Истли
|1:3
|Ньюпорт Каунти
|Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Истли
|4
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2024
|71' -90'
|Истли (Истли)
|1:3
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|06.01.2024
|75' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|1:1
|Истли (Истли)
|83'
|03.12.2023
|74' -90'
|Истли (Истли)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|04.11.2023
|1' -71'
|Истли (Истли)
|5:1
|Борэм Вуд (Борэмвуд)
|48' 71'