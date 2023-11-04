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    Джо Габбинс - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Джо
    Фамилия Габбинс
    Команда Аккрингтон Стэнли
    Состав Основной
    Родной город Оксфорд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 августа 2001 (22 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Милтон Кинс Донс 2:1 Аккрингтон Стэнли Англия. Вторая лига, 32 тур
    11' 29'
    03.02.2024 1' - 90' Аккрингтон Стэнли 0:0 Гримсби Таун Англия. Вторая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Форест Грин 0:1 Аккрингтон Стэнли Англия. Вторая лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аккрингтон Стэнли 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2023 1' -126' Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон) 1:2 Донкастер Роверс (Донкастер)
    13'
    04.11.2023 Был в запасе Донкастер Роверс (Донкастер) 2:2 Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)
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