Джо Габбинс - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Габбинс
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оксфорд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 августа 2001 (22 года)
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Габбинс
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оксфорд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 августа 2001 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Милтон Кинс Донс
|2:1
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|11' 29'
|03.02.2024
|1' - 90'
|Аккрингтон Стэнли
|0:0
|Гримсби Таун
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Форест Грин
|0:1
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аккрингтон Стэнли
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2023
|1' -126'
|Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)
|1:2
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|13'
|04.11.2023
|Был в запасе
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|2:2
|Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)