Омар Богль - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Богль
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 1993 (30 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Богль
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 1993 (30 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюпорт Каунти
|3
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2023
|1' -90'
|Барнет (Лондон)
|1:4
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|13' 6'
|02.12.2023
|1' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|1:1
|Барнет (Лондон)
|04.11.2023
|1' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|2:0
|Олдхэм (Олдхэм)
|90'