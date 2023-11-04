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    Омар Богль - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Омар
    Фамилия Богль
    Команда Ньюпорт Каунти
    Состав Основной
    Родной город Бирмингем
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июля 1993 (30 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ньюпорт Каунти 3 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2023 1' -90' Барнет (Лондон) 1:4 Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
    13' 6'
    02.12.2023 1' -90' Ньюпорт Каунти (Ньюпорт) 1:1 Барнет (Лондон)
    04.11.2023 1' -90' Ньюпорт Каунти (Ньюпорт) 2:0 Олдхэм (Олдхэм)
    90'
    Россия
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