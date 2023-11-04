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    Пол Маллин - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Пол
    Фамилия Маллин
    Команда Рексхэм
    Состав Основной
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 ноября 1994 (29 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 81' Рексхэм 0:1 Брэдфорд Сити Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Солфорд Сити 3:1 Рексхэм Англия. Вторая лига, 31 тур
    45'
    29.01.2024 1' - 78' Блэкберн 4:1 Рексхэм Англия. Кубок, 1/16 финала
    20.01.2024 1' - 90' Ньюпорт Каунти 1:0 Рексхэм Англия. Вторая лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рексхэм 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2024 1' -78' Блэкберн (Блэкберн) 4:1 Рексхэм (Рексхэм)
    07.01.2024 1' -90' Шрусбери Таун (Шрусбери) 0:1 Рексхэм (Рексхэм)
    03.12.2023 1' -88' Рексхэм (Рексхэм) 3:0 Йовил (Йовил)
    04.11.2023 1' -90' Мэнсфилд Таун (Мэнсфилд) 1:2 Рексхэм (Рексхэм)
    58'
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