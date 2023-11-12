Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Лукас Перри - статистика

    #23 | Вратарь
    Имя Лукас
    Фамилия Перри
    Команда Лион
    Состав Основной
    Родной город Кампинас
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 декабря 1997 (26 лет)
    Рост 197
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 Был в запасе Монпелье 1:2 Лион Франция. Лига 1, 21 тур
    07.02.2024 1' - 90' Лион 2:1 Лилль Франция. Кубок, 1/8 финала
    04.02.2024 Был в запасе Лион 1:0 Марсель Франция. Лига 1, 20 тур
    26.01.2024 Был в запасе Лион 2:3 Ренн Франция. Лига 1, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 37 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    04.12.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    30.11.2023 1' -90' Коритиба (Коритиба) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    26.11.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    24.11.2023 1' -90' Форталеза (Форталеза) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    12.11.2023 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    10.11.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:4 Гремио (Порту-Алегри)
    07.11.2023 1' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.11.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:4 Палмейрас (Сан-Паулу)
    30.10.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Куяба (Куяба)
    22.10.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.10.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    08.10.2023 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    03.10.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Гойас (Гояния)
    15'
    23.09.2023 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.09.2023 1' -46' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    03.09.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    27.08.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Баия (Салвадор)
    19.08.2023 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.08.2023 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    30.07.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 4:1 Коритиба (Коритиба)
    23.07.2023 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.07.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Брагантино (Сан-Паулу)
    10.07.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.07.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    25.06.2023 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    23.06.2023 1' -90' Куяба (Куяба) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    11.06.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Форталеза (Форталеза)
    04.06.2023 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29.05.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    21.05.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    15.05.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    12.05.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    08.05.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    30.04.2023 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    25.04.2023 1' -90' Баия (Салвадор) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.04.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+