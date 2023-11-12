Лукас Перри - статистика
#23 | Вратарь
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Перри
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампинас
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 декабря 1997 (26 лет)
|Рост
|197
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Перри
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампинас
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 декабря 1997 (26 лет)
|Рост
|197
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Монпелье
|1:2
|Лион
|Франция. Лига 1, 21 тур
|07.02.2024
|1' - 90'
|Лион
|2:1
|Лилль
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|04.02.2024
|Был в запасе
|Лион
|1:0
|Марсель
|Франция. Лига 1, 20 тур
|26.01.2024
|Был в запасе
|Лион
|2:3
|Ренн
|Франция. Лига 1, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|37
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|04.12.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|30.11.2023
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|26.11.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|24.11.2023
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|12.11.2023
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|10.11.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|07.11.2023
|1' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.11.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:4
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|30.10.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|22.10.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|19.10.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|08.10.2023
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|03.10.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|15'
|23.09.2023
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17.09.2023
|1' -46'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|03.09.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|27.08.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Баия (Салвадор)
|19.08.2023
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|07.08.2023
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|30.07.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Коритиба (Коритиба)
|23.07.2023
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.07.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|10.07.2023
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.07.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|25.06.2023
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|23.06.2023
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|11.06.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Форталеза (Форталеза)
|04.06.2023
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.05.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|21.05.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|15.05.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|12.05.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|08.05.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|30.04.2023
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|25.04.2023
|1' -90'
|Баия (Салвадор)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.04.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)