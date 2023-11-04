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    Найджел Атангана - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Найджел
    Фамилия Атангана
    Команда Истли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1989 (34 года)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.01.2024 1' - 90' Истли 1:3 Ньюпорт Каунти Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Истли 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2024 1' -90' Истли (Истли) 1:3 Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
    06.01.2024 1' -75' Ньюпорт Каунти (Ньюпорт) 1:1 Истли (Истли)
    03.12.2023 1' -74' Истли (Истли) 2:1 Рединг (Рединг)
    04.11.2023 1' -90' Истли (Истли) 5:1 Борэм Вуд (Борэмвуд)
    17'
    Россия
    Мобильная версия
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