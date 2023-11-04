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    Джош Дэвисон - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Джош
    Фамилия Дэвисон
    Команда Уимблдон
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 сентября 1999 (24 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 81' - 90' Уимблдон 2:0 Бэрроу Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 78' - 90' Брэдфорд Сити 0:0 Уимблдон Англия. Вторая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 68' Уимблдон 2:1 Мэнсфилд Таун Англия. Вторая лига, 30 тур
    23.01.2024 1' - 46' Милтон Кинс Донс 3:1 Уимблдон Англия. Вторая лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уимблдон 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2024 1' -90' Уимблдон (Лондон) 1:3 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    8'
    04.12.2023 63' -90' Уимблдон (Лондон) 5:0 Рэмсгейт (Рэмсгейт)
    04.11.2023 62' -90' Уимблдон (Лондон) 5:1 Челтенхэм (Челтенхэм)
    65'
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