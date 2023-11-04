Джош Дэвисон - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Дэвисон
|Команда
|Уимблдон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 сентября 1999 (24 года)
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Дэвисон
|Команда
|Уимблдон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 сентября 1999 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|81' - 90'
|Уимблдон
|2:0
|Бэрроу
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|78' - 90'
|Брэдфорд Сити
|0:0
|Уимблдон
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 68'
|Уимблдон
|2:1
|Мэнсфилд Таун
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|23.01.2024
|1' - 46'
|Милтон Кинс Донс
|3:1
|Уимблдон
|Англия. Вторая лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уимблдон
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -90'
|Уимблдон (Лондон)
|1:3
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|8'
|04.12.2023
|63' -90'
|Уимблдон (Лондон)
|5:0
|Рэмсгейт (Рэмсгейт)
|04.11.2023
|62' -90'
|Уимблдон (Лондон)
|5:1
|Челтенхэм (Челтенхэм)
|65'