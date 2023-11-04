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    Один Бэйли - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Один
    Фамилия Бэйли
    Команда Стокпорт Каунти
    Состав Основной
    Родной город Бирмингем
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 декабря 1999 (24 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 64' - 90' Гримсби Таун 1:3 Стокпорт Каунти Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 65' Стокпорт Каунти 1:1 Хэрроджейт Англия. Вторая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Донкастер Роверс 1:5 Стокпорт Каунти Англия. Вторая лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стокпорт Каунти 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2023 1' -75' Стокпорт Каунти (Стокпорт) 0:1 Олдершот (Олдершот)
    03.12.2023 1' -90' Олдершот (Олдершот) 2:2 Стокпорт Каунти (Стокпорт)
    04.11.2023 65' -90' Стокпорт Каунти (Стокпорт) 5:1 Уорксоп Таун (Уорксоп)
    83'
    Россия
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