Один Бэйли - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Один
|Фамилия
|Бэйли
|Команда
|Стокпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1999 (24 года)
|Рост
|178
|Имя
|Один
|Фамилия
|Бэйли
|Команда
|Стокпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1999 (24 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|64' - 90'
|Гримсби Таун
|1:3
|Стокпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 65'
|Стокпорт Каунти
|1:1
|Хэрроджейт
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Донкастер Роверс
|1:5
|Стокпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стокпорт Каунти
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2023
|1' -75'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|0:1
|Олдершот (Олдершот)
|03.12.2023
|1' -90'
|Олдершот (Олдершот)
|2:2
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|04.11.2023
|65' -90'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|5:1
|Уорксоп Таун (Уорксоп)
|83'