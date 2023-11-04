Людвиг Франсильетт - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Людвиг
|Фамилия
|Франсильетт
|Команда
|Истли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1999 (24 года)
|Рост
|193
|Имя
|Людвиг
|Фамилия
|Франсильетт
|Команда
|Истли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1999 (24 года)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.01.2024
|1' - 90'
|Истли
|1:3
|Ньюпорт Каунти
|Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Истли
|4
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2024
|1' -90'
|Истли (Истли)
|1:3
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|06.01.2024
|46' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|1:1
|Истли (Истли)
|03.12.2023
|1' -90'
|Истли (Истли)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|04.11.2023
|1' -90'
|Истли (Истли)
|5:1
|Борэм Вуд (Борэмвуд)
|38' 53' 26'