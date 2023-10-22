Николас Кюн - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Кюн
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 2000 (24 года)
|Рост
|174
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Кюн
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 2000 (24 года)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2024
|1' - 65'
|Хиберниан
|1:2
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|03.02.2024
|59' - 90'
|Абердин
|1:1
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
|63'
|27.01.2024
|64' - 90'
|Селтик
|1:0
|Росс Каунти
|Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|16
|2
|4
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2023
|1' -58'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.12.2023
|1' -73'
|Тироль (Ваттенс)
|1:2
|Рапид (Вена)
|50'
|26.11.2023
|1' -76'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Блау-Вайс (Линц)
|11.11.2023
|1' -81'
|Хартберг (Хартберг)
|1:0
|Рапид (Вена)
|05.11.2023
|1' -81'
|Альтах (Альтах)
|0:2
|Рапид (Вена)
|29.10.2023
|1' -77'
|Рапид (Вена)
|3:3
|ЛАСК (Линц)
|22.10.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|2:3
|Аустрия К (Клагенфурт)
|11'
|07.10.2023
|1' -66'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:5
|Рапид (Вена)
|62'
|01.10.2023
|1' -83'
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Рапид (Вена)
|24.09.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Штурм (Грац)
|17.09.2023
|1' -81'
|Рапид (Вена)
|3:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|03.09.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рапид (Вена)
|27.08.2023
|1' -79'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Тироль (Ваттенс)
|13.08.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Хартберг (Хартберг)
|05.08.2023
|1' -74'
|Рапид (Вена)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|29' 34' 59'
|28.07.2023
|1' -83'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рапид (Вена)
|83'