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    Пауль Коллер - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Пауль
    Фамилия Коллер
    Команда Альтах
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 февраля 2002 (21 год)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Альтах 1:1 Блау-Вайс Австрия. Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альтах 17 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 1' -90' Альтах (Альтах) 1:1 Блау-Вайс (Линц)
    10.12.2023 1' -90' Штурм (Грац) 1:0 Альтах (Альтах)
    55'
    05.12.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 3:0 Аустрия Л (Лустенау)
    26.11.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 0:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    11.11.2023 1' -90' Тироль (Ваттенс) 5:1 Альтах (Альтах)
    05.11.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 0:2 Рапид (Вена)
    20'
    28.10.2023 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Альтах (Альтах)
    22.10.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 0:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    08.10.2023 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:0 Альтах (Альтах)
    01.10.2023 1' -90' Хартберг (Хартберг) 0:0 Альтах (Альтах)
    24.09.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 2:1 Аустрия (Вена)
    16.09.2023 1' -90' Блау-Вайс (Линц) 1:1 Альтах (Альтах)
    02.09.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 1:2 Штурм (Грац)
    77'
    26.08.2023 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 0:3 Альтах (Альтах)
    56'
    19.08.2023 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:1 Альтах (Альтах)
    13.08.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 1:0 Тироль (Ваттенс)
    05.08.2023 72' -90' Рапид (Вена) 4:0 Альтах (Альтах)
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