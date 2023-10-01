Пауль Коллер - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Пауль
|Фамилия
|Коллер
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Пауль
|Фамилия
|Коллер
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|17
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Блау-Вайс (Линц)
|10.12.2023
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:0
|Альтах (Альтах)
|55'
|05.12.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|3:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|26.11.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|11.11.2023
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|5:1
|Альтах (Альтах)
|05.11.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:2
|Рапид (Вена)
|20'
|28.10.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|22.10.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|08.10.2023
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Альтах (Альтах)
|01.10.2023
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|24.09.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:1
|Аустрия (Вена)
|16.09.2023
|1' -90'
|Блау-Вайс (Линц)
|1:1
|Альтах (Альтах)
|02.09.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:2
|Штурм (Грац)
|77'
|26.08.2023
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:3
|Альтах (Альтах)
|56'
|19.08.2023
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|Альтах (Альтах)
|13.08.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:0
|Тироль (Ваттенс)
|05.08.2023
|72' -90'
|Рапид (Вена)
|4:0
|Альтах (Альтах)