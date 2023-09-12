Алтин Зекири - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Алтин
|Фамилия
|Зекири
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эспоо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июля 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Алтин
|Фамилия
|Зекири
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эспоо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июля 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|1' - 65'
|Сивасспор
|1:0
|Ризеспор
|Турция. Суперлига, 25 тур
|03.02.2024
|1' - 85'
|Ризеспор
|0:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|28.01.2024
|1' - 46'
|Карагюмрюк
|4:0
|Ризеспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|25.01.2024
|1' - 72'
|Ризеспор
|1:0
|Трабзонспор
|Турция. Суперлига, 22 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Аланьяспор
|2:1
|Ризеспор
|Турция. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Косово
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.11.2023
|57' -90'
|Косово
|0:1
|Белоруссия
|83'
|18.11.2023
|46' -90'
|Швейцария
|1:1
|Косово
|12.11.2023
|Был в запасе
|Косово
|1:0
|Израиль
|12.10.2023
|75' -90'
|Андорра
|0:3
|Косово
|83'
|12.09.2023
|Был в запасе
|Румыния
|2:0
|Косово
|09.09.2023
|Был в запасе
|Косово
|2:2
|Швейцария