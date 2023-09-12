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    Алтин Зекири - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Алтин
    Фамилия Зекири
    Команда Ризеспор
    Состав Основной
    Родной город Эспоо
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 июля 2000 (23 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 65' Сивасспор 1:0 Ризеспор Турция. Суперлига, 25 тур
    03.02.2024 1' - 85' Ризеспор 0:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 24 тур
    28.01.2024 1' - 46' Карагюмрюк 4:0 Ризеспор Турция. Суперлига, 23 тур
    25.01.2024 1' - 72' Ризеспор 1:0 Трабзонспор Турция. Суперлига, 22 тур
    20.01.2024 1' - 90' Аланьяспор 2:1 Ризеспор Турция. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Косово 3 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2023 57' -90' Косово 0:1 Белоруссия
    83'
    18.11.2023 46' -90' Швейцария 1:1 Косово
    12.11.2023 Был в запасе Косово 1:0 Израиль
    12.10.2023 75' -90' Андорра 0:3 Косово
    83'
    12.09.2023 Был в запасе Румыния 2:0 Косово
    09.09.2023 Был в запасе Косово 2:2 Швейцария
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