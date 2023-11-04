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    Килиан Куасси - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Килиан
    Фамилия Куасси
    Команда Блэкпул
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 июня 2003 (20 лет)
    Рост 189
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 73' - 90' Блэкпул 1:1 Оксфорд Англия. Первая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 69' Стивенидж 1:0 Блэкпул Англия. Первая лига, 31 тур
    45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкпул 1 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -55' Бромли (Бромли) 0:2 Блэкпул (Блэкпул)
    5' 28'
    Россия
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