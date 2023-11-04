Килиан Куасси - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Килиан
|Фамилия
|Куасси
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Килиан
|Фамилия
|Куасси
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|73' - 90'
|Блэкпул
|1:1
|Оксфорд
|Англия. Первая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 69'
|Стивенидж
|1:0
|Блэкпул
|Англия. Первая лига, 31 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкпул
|1
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -55'
|Бромли (Бромли)
|0:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|5' 28'