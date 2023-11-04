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    Ремео Хаттон - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Ремео
    Фамилия Хаттон
    Команда Гиллинхэм
    Состав Основной
    Родной город Уолсолл
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 сентября 1998 (25 лет)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 1' - 90' Ноттс Каунти 1:3 Гиллинхэм Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Гиллинхэм 1:1 Уолсолл Англия. Вторая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Милтон Кинс Донс 2:1 Гиллинхэм Англия. Вторая лига, 30 тур
    20.01.2024 1' - 90' Гиллинхэм 1:1 Форест Грин Англия. Вторая лига, 29 тур
    55'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Суиндон Таун 1 0 3 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -90' Суиндон Таун (Суиндон) 4:3 Олдершот (Олдершот)
    75' 90' 90'
    Россия
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