Ремео Хаттон - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Ремео
|Фамилия
|Хаттон
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уолсолл
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 сентября 1998 (25 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Ремео
|Фамилия
|Хаттон
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уолсолл
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 сентября 1998 (25 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|1' - 90'
|Ноттс Каунти
|1:3
|Гиллинхэм
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Гиллинхэм
|1:1
|Уолсолл
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Милтон Кинс Донс
|2:1
|Гиллинхэм
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Гиллинхэм
|1:1
|Форест Грин
|Англия. Вторая лига, 29 тур
|55'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Суиндон Таун
|1
|0
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Суиндон Таун (Суиндон)
|4:3
|Олдершот (Олдершот)
|75' 90' 90'