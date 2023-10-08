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    Рон Шалленберг - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Рон
    Фамилия Шалленберг
    Команда Шальке-04
    Состав Основной
    Родной город Падерборн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 октября 1998 (25 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 90' Хольштайн 1:0 Шальке-04 Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
    03.02.2024 1' - 90' Шальке-04 1:0 Айнтрахт Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
    20.01.2024 46' - 90' Шальке-04 0:2 Гамбург Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
    60'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шальке-04 14 0 1 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 1' -90' Хольштайн (Киль) 1:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    03.02.2024 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:0 Айнтрахт (Брауншвейг)
    20.01.2024 46' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:2 Гамбург (Гамбург)
    60'
    01.12.2023 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:0 Оснабрюк (Оснабрюк)
    25.11.2023 1' -66' Фортуна (Дюссельдорф) 5:3 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    60'
    10.11.2023 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:2 Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
    04.11.2023 1' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 1:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    28.10.2023 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    22.10.2023 Был в запасе Карлсруэ (Карлсруэ) 3:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    08.10.2023 1' -63' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:2 Герта (Берлин)
    29.09.2023 1' -90' Падерборн (Падерборн) 3:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    84'
    23.09.2023 1' -82' Санкт-Паули (Гамбург) 3:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    77'
    25.08.2023 1' -39' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:2 Хольштайн (Киль)
    39'
    20.08.2023 1' -90' Айнтрахт (Брауншвейг) 1:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    05.08.2023 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:0 Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
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