Рон Шалленберг - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Рон
|Фамилия
|Шалленберг
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Падерборн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1998 (25 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Рон
|Фамилия
|Шалленберг
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Падерборн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1998 (25 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|1' - 90'
|Хольштайн
|1:0
|Шальке-04
|Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Шальке-04
|1:0
|Айнтрахт
|Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
|20.01.2024
|46' - 90'
|Шальке-04
|0:2
|Гамбург
|Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
|60'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|14
|0
|1
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|1' -90'
|Хольштайн (Киль)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|03.02.2024
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|20.01.2024
|46' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Гамбург (Гамбург)
|60'
|01.12.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:0
|Оснабрюк (Оснабрюк)
|25.11.2023
|1' -66'
|Фортуна (Дюссельдорф)
|5:3
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|60'
|10.11.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:2
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|04.11.2023
|1' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|28.10.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|3:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|08.10.2023
|1' -63'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:2
|Герта (Берлин)
|29.09.2023
|1' -90'
|Падерборн (Падерборн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|84'
|23.09.2023
|1' -82'
|Санкт-Паули (Гамбург)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|77'
|25.08.2023
|1' -39'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Хольштайн (Киль)
|39'
|20.08.2023
|1' -90'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|05.08.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:0
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)