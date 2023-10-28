Лаурин Курда - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Лаурин
|Фамилия
|Курда
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Людвигсбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 октября 2001 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Лаурин
|Фамилия
|Курда
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Людвигсбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 октября 2001 (22 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.02.2024
|1' - 90'
|Падерборн
|4:3
|Фортуна
|Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Оснабрюк
|0:0
|Падерборн
|Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
|21.01.2024
|1' - 90'
|Падерборн
|0:1
|Гройтер Фюрт
|Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Падерборн
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2024
|1' -90'
|Падерборн (Падерборн)
|4:3
|Фортуна (Дюссельдорф)
|27.01.2024
|1' -90'
|Оснабрюк (Оснабрюк)
|0:0
|Падерборн (Падерборн)
|21.01.2024
|1' -90'
|Падерборн (Падерборн)
|0:1
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|15.12.2023
|1' -90'
|Падерборн (Падерборн)
|3:0
|Ганза (Росток)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|1:2
|Падерборн (Падерборн)
|03.12.2023
|1' -90'
|Падерборн (Падерборн)
|1:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|4:1
|Падерборн (Падерборн)
|11.11.2023
|1' -46'
|Падерборн (Падерборн)
|1:3
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|05.11.2023
|1' -90'
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|0:3
|Падерборн (Падерборн)
|28.10.2023
|46' -90'
|Герта (Берлин)
|3:1
|Падерборн (Падерборн)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|2:2
|Санкт-Паули (Гамбург)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:3
|Падерборн (Падерборн)
|29.09.2023
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|22.09.2023
|Был в запасе
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Падерборн (Падерборн)
|15.09.2023
|1' -63'
|Падерборн (Падерборн)
|2:1
|Вехен (Висбаден)
|02.09.2023
|46' -90'
|Хольштайн (Киль)
|2:1
|Падерборн (Падерборн)
|25.08.2023
|1' -71'
|Падерборн (Падерборн)
|1:2
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|67'
|19.08.2023
|1' -88'
|Фортуна (Дюссельдорф)
|1:2
|Падерборн (Падерборн)
|04.08.2023
|1' -76'
|Падерборн (Падерборн)
|1:1
|Оснабрюк (Оснабрюк)