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    Лаурин Курда - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Лаурин
    Фамилия Курда
    Команда Падерборн
    Состав Основной
    Родной город Людвигсбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 октября 2001 (22 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.02.2024 1' - 90' Падерборн 4:3 Фортуна Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
    27.01.2024 1' - 90' Оснабрюк 0:0 Падерборн Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
    21.01.2024 1' - 90' Падерборн 0:1 Гройтер Фюрт Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Падерборн 13 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2024 1' -90' Падерборн (Падерборн) 4:3 Фортуна (Дюссельдорф)
    27.01.2024 1' -90' Оснабрюк (Оснабрюк) 0:0 Падерборн (Падерборн)
    21.01.2024 1' -90' Падерборн (Падерборн) 0:1 Гройтер Фюрт (Фюрт)
    15.12.2023 1' -90' Падерборн (Падерборн) 3:0 Ганза (Росток)
    09.12.2023 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 1:2 Падерборн (Падерборн)
    03.12.2023 1' -90' Падерборн (Падерборн) 1:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    25.11.2023 Был в запасе Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг) 4:1 Падерборн (Падерборн)
    11.11.2023 1' -46' Падерборн (Падерборн) 1:3 Нюрнберг (Нюрнберг)
    05.11.2023 1' -90' Карлсруэ (Карлсруэ) 0:3 Падерборн (Падерборн)
    28.10.2023 46' -90' Герта (Берлин) 3:1 Падерборн (Падерборн)
    21.10.2023 Был в запасе Падерборн (Падерборн) 2:2 Санкт-Паули (Гамбург)
    08.10.2023 Был в запасе Айнтрахт (Брауншвейг) 1:3 Падерборн (Падерборн)
    29.09.2023 Был в запасе Падерборн (Падерборн) 3:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    22.09.2023 Был в запасе Магдебург (Магдебург) 1:1 Падерборн (Падерборн)
    15.09.2023 1' -63' Падерборн (Падерборн) 2:1 Вехен (Висбаден)
    02.09.2023 46' -90' Хольштайн (Киль) 2:1 Падерборн (Падерборн)
    25.08.2023 1' -71' Падерборн (Падерборн) 1:2 Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
    67'
    19.08.2023 1' -88' Фортуна (Дюссельдорф) 1:2 Падерборн (Падерборн)
    04.08.2023 1' -76' Падерборн (Падерборн) 1:1 Оснабрюк (Оснабрюк)
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