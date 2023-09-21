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    Анан Халаили - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Анан
    Фамилия Халаили
    Команда Маккаби
    Состав Основной
    Родной город Хайфа
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 сентября 2004 (19 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2023 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 1:2 Маккаби (Хайфа)
    06.12.2023 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 0:0 Маккаби (Хайфа)
    30.11.2023 Был в запасе Маккаби (Хайфа) 0:3 Ренн (Ренн)
    09.11.2023 1' -90' Маккаби (Хайфа) 1:2 Вильярреал (Вильярреал)
    05.10.2023 1' -90' Маккаби (Хайфа) 0:0 Панатинаикос (Афины)
    21.09.2023 1' -90' Ренн (Ренн) 3:0 Маккаби (Хайфа)
    Россия
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