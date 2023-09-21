Анан Халаили - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Анан
|Фамилия
|Халаили
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хайфа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Анан
|Фамилия
|Халаили
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хайфа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:2
|Маккаби (Хайфа)
|06.12.2023
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:0
|Маккаби (Хайфа)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Маккаби (Хайфа)
|0:3
|Ренн (Ренн)
|09.11.2023
|1' -90'
|Маккаби (Хайфа)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|05.10.2023
|1' -90'
|Маккаби (Хайфа)
|0:0
|Панатинаикос (Афины)
|21.09.2023
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Маккаби (Хайфа)