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    Дор Тургеман - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Дор
    Фамилия Тургеман
    Команда Маккаби
    Состав Основной
    Родной город Ашдод
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 октября 2003 (20 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Россия
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