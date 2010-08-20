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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Истанбул Башакшехир
Волкан Бабакан
Трансферы
€ 50 тыс
Волкан Бабакан - трансферы
Истанбул Башакшехир
11 августа 1988 (38), Анталья
#1 | Вратарь
192 см | 86 кг
Турция
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20.08.10 / 30.06.11
Фенербахче
Кайсериспор
Аренда
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