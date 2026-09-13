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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Истанбул Башакшехир
Волкан Бабакан
Статистика
€ 50 тыс
Волкан Бабакан - статистика
Истанбул Башакшехир
11 августа 1988 (38), Анталья
#1 | Вратарь
192 см | 86 кг
Турция
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Университатя
3 : 1
28.08.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 2
21.08.2025
Университатя
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
13.08.2025
Викинг
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Викинг
1 : 3
07.08.2025
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
4 : 0
31.07.2025
Черно Море
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Черно Море
0 : 1
24.07.2025
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
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