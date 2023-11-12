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    Идан Токломати - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Идан
    Фамилия Токломати
    Состав Без клуба
    Родной город Нетания
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 августа 2004 (19 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Израиль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2023 Был в запасе Андорра 0:2 Израиль
    18.11.2023 Был в запасе Израиль 1:2 Румыния
    15.11.2023 1' -65' Израиль 1:1 Швейцария
    12.11.2023 Был в запасе Косово 1:0 Израиль
    Россия
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