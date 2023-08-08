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    Томми МакДермотт - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Томми
    Фамилия МакДермотт
    Команда Порт Вейл
    Состав Основной
    Родной город Манчестер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 2005 (18 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порт Вейл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2023 82' -90' Порт Вейл (Сток-он-Трент) 3:2 Флитвуд (Флитвуд)
    Россия
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