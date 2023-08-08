Томми МакДермотт - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Томми
|Фамилия
|МакДермотт
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 2005 (18 лет)
|Имя
|Томми
|Фамилия
|МакДермотт
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порт Вейл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2023
|82' -90'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|3:2
|Флитвуд (Флитвуд)