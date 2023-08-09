Бобби Камва - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Бобби
|Фамилия
|Камва
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 2000 (23 года)
|Рост
|183
|Имя
|Бобби
|Фамилия
|Камва
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 2000 (23 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Бристоль Роверс
|1:2
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 32 тур
|03.02.2024
|46' - 90'
|Бертон Альбион
|0:1
|Линкольн
|Англия. Первая лига, 31 тур
|74'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бертон Альбион
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2023
|1' -55'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Лестер (Лестер)