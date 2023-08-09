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    Бобби Камва - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Бобби
    Фамилия Камва
    Команда Бертон Альбион
    Состав Основной
    Родной город Яунде
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 марта 2000 (23 года)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Бристоль Роверс 1:2 Бертон Альбион Англия. Первая лига, 32 тур
    03.02.2024 46' - 90' Бертон Альбион 0:1 Линкольн Англия. Первая лига, 31 тур
    74'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бертон Альбион 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2023 1' -55' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:2 Лестер (Лестер)
    Россия
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