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    Кьяран Гиллиган - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Кьяран
    Фамилия Гиллиган
    Команда Бертон Альбион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 февраля 2002 (22 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 79' Бристоль Роверс 1:2 Бертон Альбион Англия. Первая лига, 32 тур
    43' 52'
    15.01.2024 1' - 62' Дерби Каунти 3:2 Бертон Альбион Англия. Первая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бертон Альбион 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2023 1' -46' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:2 Порт Вейл (Сток-он-Трент)
    04.11.2023 Был в запасе Порт Вейл (Сток-он-Трент) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
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