Кьяран Гиллиган - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Кьяран
|Фамилия
|Гиллиган
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 2002 (22 года)
|Имя
|Кьяран
|Фамилия
|Гиллиган
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 2002 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 79'
|Бристоль Роверс
|1:2
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 32 тур
|43' 52'
|15.01.2024
|1' - 62'
|Дерби Каунти
|3:2
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бертон Альбион
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2023
|1' -46'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)