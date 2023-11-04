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    Рис Уолтерс - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Рис
    Фамилия Уолтерс
    Команда Порт Вейл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 ноября 2005 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2024 Был в запасе Рединг 0:0 Порт Вейл Англия. Первая лига, 28 тур
    10.02.2024 Был в запасе Порт Вейл 2:2 Стивенидж Англия. Первая лига, 32 тур
    27.01.2024 Был в запасе Порт Вейл 0:1 Портсмут Англия. Первая лига, 30 тур
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