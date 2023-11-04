Рис Уолтерс - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Уолтерс
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 2005 (18 лет)
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Уолтерс
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2024
|Был в запасе
|Рединг
|0:0
|Порт Вейл
|Англия. Первая лига, 28 тур
|10.02.2024
|Был в запасе
|Порт Вейл
|2:2
|Стивенидж
|Англия. Первая лига, 32 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Порт Вейл
|0:1
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порт Вейл
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2023
|63' -123'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|3:4
(3:4)п
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|114'
|02.12.2023
|1' -87'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:1
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|14.11.2023
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)