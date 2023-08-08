Джош Томас - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Томас
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Томас
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порт Вейл
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2023
|Был в запасе
|Мэнсфилд Таун (Мэнсфилд)
|0:1
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|26.09.2023
|1' -90'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|2:1
|Саттон Юнайтед (Саттон)
|29.08.2023
|1' -90'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|1:0
(2:0)п
|Крю Александра (Крю)
|08.08.2023
|1' -90'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|3:2
|Флитвуд (Флитвуд)