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    Райан Лофт - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Райан
    Фамилия Лофт
    Команда Порт Вейл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 сентября 1997 (26 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2024 Был в запасе Рединг 0:0 Порт Вейл Англия. Первая лига, 28 тур
    06.02.2024 1' - 68' Порт Вейл 0:1 Лейтон Ориент Англия. Первая лига, 18 тур
    03.02.2024 1' - 90' Флитвуд 3:0 Порт Вейл Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 39' - 90' Порт Вейл 0:1 Портсмут Англия. Первая лига, 30 тур
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