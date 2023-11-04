Райан Лофт - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Лофт
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Лофт
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2024
|Был в запасе
|Рединг
|0:0
|Порт Вейл
|Англия. Первая лига, 28 тур
|06.02.2024
|1' - 68'
|Порт Вейл
|0:1
|Лейтон Ориент
|Англия. Первая лига, 18 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Флитвуд
|3:0
|Порт Вейл
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|39' - 90'
|Порт Вейл
|0:1
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порт Вейл
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2023
|83' -123'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|3:4
(3:4)п
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|114' 205'
|02.12.2023
|62' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:1
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|78'
|14.11.2023
|90' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|04.11.2023
|55' -90'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)