Бен Гэррити - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Гэррити
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Гэррити
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порт Вейл
|4
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2023
|1' -123'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|3:4
(3:4)п
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|6' 55' 202' 106'
|02.12.2023
|1' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:1
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|14.11.2023
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|04.11.2023
|1' -90'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)