Никлас Шипноски - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Никлас
|Фамилия
|Шипноски
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вормс
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1998 (26 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Никлас
|Фамилия
|Шипноски
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вормс
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1998 (26 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|1
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2023
|1' -70'
|Арминия (Билефельд)
|1:1
(3:4)п
|Гамбург (Гамбург)
|11'