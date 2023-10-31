Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Никлас Шипноски - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Никлас
    Фамилия Шипноски
    Команда Арминия
    Состав Основной
    Родной город Вормс
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 января 1998 (26 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арминия 1 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2023 1' -70' Арминия (Билефельд) 1:1
    (3:4)п    		 Гамбург (Гамбург)
    11'
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+