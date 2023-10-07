Джан Узун - статистика
#42 | Нападающий
|Имя
|Джан
|Фамилия
|Узун
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Регенсбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 2005 (18 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Джан
|Фамилия
|Узун
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Регенсбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 2005 (18 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|1' - 88'
|Нюрнберг
|2:2
|Оснабрюк
|Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
|17' 51'
|26.01.2024
|1' - 90'
|Ганновер-96
|3:0
|Нюрнберг
|Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
|74'
|20.01.2024
|1' - 79'
|Нюрнберг
|3:0
|Ганза
|Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
|15' 36'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нюрнберг
|17
|8
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.02.2024
|1' -88'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|2:2
|Оснабрюк (Оснабрюк)
|17' 51'
|26.01.2024
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|3:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|74'
|20.01.2024
|1' -79'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|3:0
|Ганза (Росток)
|15' 36'
|02.12.2023
|1' -46'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|0:5
|Фортуна (Дюссельдорф)
|26.11.2023
|1' -90'
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|4:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|61'
|11.11.2023
|1' -63'
|Падерборн (Падерборн)
|1:3
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|39'
|04.11.2023
|1' -46'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|29.10.2023
|1' -86'
|Хольштайн (Киль)
|0:2
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|77'
|22.10.2023
|1' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|3:1
|Герта (Берлин)
|39'
|07.10.2023
|61' -90'
|Санкт-Паули (Гамбург)
|5:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|01.10.2023
|76' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:0
|Магдебург (Магдебург)
|23.09.2023
|1' -72'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|2:2
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|15.09.2023
|1' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:1
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|45'
|02.09.2023
|61' -90'
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|3:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|27.08.2023
|1' -64'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|2:1
|Вехен (Висбаден)
|20.08.2023
|1' -46'
|Оснабрюк (Оснабрюк)
|2:3
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|35'
|06.08.2023
|1' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Ганза (Росток)
|2:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)