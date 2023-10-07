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    Джан Узун - статистика

    #42 | Нападающий
    Имя Джан
    Фамилия Узун
    Команда Нюрнберг
    Состав Основной
    Родной город Регенсбург
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 ноября 2005 (18 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 1' - 88' Нюрнберг 2:2 Оснабрюк Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
    17' 51'
    26.01.2024 1' - 90' Ганновер-96 3:0 Нюрнберг Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
    74'
    20.01.2024 1' - 79' Нюрнберг 3:0 Ганза Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
    15' 36'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нюрнберг 17 8 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.02.2024 1' -88' Нюрнберг (Нюрнберг) 2:2 Оснабрюк (Оснабрюк)
    17' 51'
    26.01.2024 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 3:0 Нюрнберг (Нюрнберг)
    74'
    20.01.2024 1' -79' Нюрнберг (Нюрнберг) 3:0 Ганза (Росток)
    15' 36'
    02.12.2023 1' -46' Нюрнберг (Нюрнберг) 0:5 Фортуна (Дюссельдорф)
    26.11.2023 1' -90' Карлсруэ (Карлсруэ) 4:1 Нюрнберг (Нюрнберг)
    61'
    11.11.2023 1' -63' Падерборн (Падерборн) 1:3 Нюрнберг (Нюрнберг)
    39'
    04.11.2023 1' -46' Нюрнберг (Нюрнберг) 1:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    29.10.2023 1' -86' Хольштайн (Киль) 0:2 Нюрнберг (Нюрнберг)
    77'
    22.10.2023 1' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 3:1 Герта (Берлин)
    39'
    07.10.2023 61' -90' Санкт-Паули (Гамбург) 5:1 Нюрнберг (Нюрнберг)
    01.10.2023 76' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 1:0 Магдебург (Магдебург)
    23.09.2023 1' -72' Айнтрахт (Брауншвейг) 2:2 Нюрнберг (Нюрнберг)
    15.09.2023 1' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 1:1 Гройтер Фюрт (Фюрт)
    45'
    02.09.2023 61' -90' Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн) 3:1 Нюрнберг (Нюрнберг)
    27.08.2023 1' -64' Нюрнберг (Нюрнберг) 2:1 Вехен (Висбаден)
    20.08.2023 1' -46' Оснабрюк (Оснабрюк) 2:3 Нюрнберг (Нюрнберг)
    35'
    06.08.2023 1' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 2:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    30.07.2023 Был в запасе Ганза (Росток) 2:0 Нюрнберг (Нюрнберг)
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