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    Коки Мицуно - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Коки
    Фамилия Мицуно
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 173
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2009 1' -65' Тоттенхэм (Лондон) 0:2 Селтик (Глазго)
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