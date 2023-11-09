Jákup Biskopstø Andreasen - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Jákup Biskopstø Andreasen
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jákup Biskopstø Andreasen
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КИ Клаксвик
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|30.11.2023
|1' -90'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|1:2
|Слован (Братислава)
|09.11.2023
|1' -90'
|Олимпия (Любляна)
|2:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)