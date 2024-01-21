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    Eran Tuypens - статистика

    #56 | Полузащитник
    Имя Eran Tuypens
    Команда Антверпен
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 Был в запасе Моленбек 0:4 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    04.02.2024 Был в запасе Антверпен 2:1 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    31.01.2024 Был в запасе Стандард 0:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 23 тур
    21.01.2024 Был в запасе Антверпен 4:1 Шарлеруа Бельгия. Про-Лига, 21 тур
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