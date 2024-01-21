Eran Tuypens - статистика
#56 | Полузащитник
|Имя
|Eran Tuypens
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Eran Tuypens
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Моленбек
|0:4
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|04.02.2024
|Был в запасе
|Антверпен
|2:1
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|31.01.2024
|Был в запасе
|Стандард
|0:1
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 23 тур
|21.01.2024
|Был в запасе
|Антверпен
|4:1
|Шарлеруа
|Бельгия. Про-Лига, 21 тур