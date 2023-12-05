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    K. Digie - статистика

    #5
    Имя K. Digie
    Команда Алфретон
    Состав Основной
    Позиция
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алфретон 1 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2023 50' -90' Уолсолл (Уолсолл) 1:0 Алфретон (Алфретон)
    05.12.2023 Был в запасе Алфретон (Алфретон) 0:0 Уолсолл (Уолсолл)
    Россия
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