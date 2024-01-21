Jacob Farrell - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Jacob Farrell
|Команда
|Сентрал Кост Маринерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Jacob Farrell
|Команда
|Сентрал Кост Маринерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Сентрал Кост Маринерс
|1:3
|Сидней
|Австралия. А-лига, 16 тур
|06.02.2024
|1' - 90'
|Веллингтон Феникс
|0:0
|Сентрал Кост Маринерс
|Австралия. А-лига, 12 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Аделаида Юнайтед
|0:4
|Сентрал Кост Маринерс
|Австралия. А-лига, 15 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Сентрал Кост Маринерс
|2:0
|Брисбен Роар
|Австралия. А-лига, 14 тур
|38' 53'
|21.01.2024
|1' - 90'
|Сентрал Кост Маринерс
|2:1
|Мельбурн Сити
|Австралия. А-лига, 13 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч