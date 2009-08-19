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    Марсело Маттос - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Марсело
    Фамилия Маттос
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панатинаикос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.08.2009 1' -46' Панатинаикос (Афины) 2:3 Атлетико (Мадрид)
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