Марсело Маттос - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Маттос
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Маттос
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.08.2009
|1' -46'
|Панатинаикос (Афины)
|2:3
|Атлетико (Мадрид)