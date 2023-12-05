Omar Sadik - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Omar Sadik
|Команда
|Эспаньол
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Omar Sadik
|Команда
|Эспаньол
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Расинг
|2:0
|Эспаньол
|Испания. Сегунда, 26 тур
|04.02.2024
|1' - 90'
|Эспаньол
|2:1
|Леванте
|Испания. Сегунда, 25 тур
|28.01.2024
|Был в запасе
|Эльденсе
|3:2
|Эспаньол
|Испания. Сегунда, 24 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Эспаньол
|2:1
|Вильярреал Б
|Испания. Сегунда, 23 тур
|13.01.2024
|Был в запасе
|Расинг де Феррол
|0:0
|Эспаньол
|Испания. Сегунда, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эспаньол
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2023
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|3:1
|Вальядолид (Вальядолид)