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    Omar Sadik - статистика

    #34 | Нападающий
    Имя Omar Sadik
    Команда Эспаньол
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Расинг 2:0 Эспаньол Испания. Сегунда, 26 тур
    04.02.2024 1' - 90' Эспаньол 2:1 Леванте Испания. Сегунда, 25 тур
    28.01.2024 Был в запасе Эльденсе 3:2 Эспаньол Испания. Сегунда, 24 тур
    20.01.2024 Был в запасе Эспаньол 2:1 Вильярреал Б Испания. Сегунда, 23 тур
    13.01.2024 Был в запасе Расинг де Феррол 0:0 Эспаньол Испания. Сегунда, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2023 1' -90' Эспаньол (Барселона) 3:1 Вальядолид (Вальядолид)
    Россия
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