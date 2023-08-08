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    Джейк Бэтти - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Джейк
    Фамилия Бэтти
    Команда Блэкберн
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 апреля 2005 (18 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2023 Был в запасе Челси (Лондон) 2:0 Блэкберн (Блэкберн)
    08.08.2023 1' -58' Блэкберн (Блэкберн) 4:3 Уолсолл (Уолсолл)
    Россия
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