Джейк Бэтти - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Бэтти
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 апреля 2005 (18 лет)
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Бэтти
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 апреля 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2023
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|08.08.2023
|1' -58'
|Блэкберн (Блэкберн)
|4:3
|Уолсолл (Уолсолл)