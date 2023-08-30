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    Том Блоксэм - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Том
    Фамилия Блоксэм
    Команда Хэрроджейт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 апреля 2005 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Хэрроджейт 1:0 Колчестер Юнайтед Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 Был в запасе Стокпорт Каунти 1:1 Хэрроджейт Англия. Вторая лига, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2023 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 5:2 Кардифф (Кардифф)
    30.08.2023 62' -90' Хэрроджейт (Хэрроджейт) 0:8 Блэкберн (Блэкберн)
    72'
    Россия
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