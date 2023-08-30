Том Блоксэм - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Том
|Фамилия
|Блоксэм
|Команда
|Хэрроджейт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 2005 (18 лет)
|Имя
|Том
|Фамилия
|Блоксэм
|Команда
|Хэрроджейт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Хэрроджейт
|1:0
|Колчестер Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Стокпорт Каунти
|1:1
|Хэрроджейт
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2023
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|5:2
|Кардифф (Кардифф)
|30.08.2023
|62' -90'
|Хэрроджейт (Хэрроджейт)
|0:8
|Блэкберн (Блэкберн)
|72'