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    Патрик Гэмбл - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Патрик
    Фамилия Гэмбл
    Команда Блэкберн
    Состав Основной
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 октября 2003 (20 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    29.01.2024 Был в запасе Блэкберн 4:1 Рексхэм Англия. Кубок, 1/16 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2024 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 4:1 Рексхэм (Рексхэм)
    06.01.2024 90' -90' Блэкберн (Блэкберн) 5:2 Кембридж Юнайтед (Кембридж)
    Россия
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