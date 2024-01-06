Патрик Гэмбл - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Гэмбл
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Гэмбл
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2024
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|4:1
|Рексхэм (Рексхэм)
|06.01.2024
|90' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|5:2
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)