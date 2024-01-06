Леопольд Вальстедт - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Леопольд
|Фамилия
|Вальстедт
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 июля 1999 (24 года)
|Рост
|190
|Имя
|Леопольд
|Фамилия
|Вальстедт
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 июля 1999 (24 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Блэкберн
|3:1
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Блэкберн
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|29.01.2024
|Был в запасе
|Блэкберн
|4:1
|Рексхэм
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|20.01.2024
|Был в запасе
|Блэкберн
|1:1
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2024
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|4:1
|Рексхэм (Рексхэм)
|06.01.2024
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|5:2
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)