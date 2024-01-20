Дженан Пейчинович - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Дженан
|Фамилия
|Пейчинович
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Дженан
|Фамилия
|Пейчинович
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.02.2024
|Был в запасе
|Вольфсбург
|2:2
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Вольфсбург
|1:1
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Хайденхайм
|1:1
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 18 тур