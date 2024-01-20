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    Дженан Пейчинович - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Дженан
    Фамилия Пейчинович
    Команда Вольфсбург
    Состав Основной
    Родной город Мюнхен
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 февраля 2005 (18 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.02.2024 Был в запасе Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 20 тур
    27.01.2024 Был в запасе Вольфсбург 1:1 Кельн Германия. Бундеслига, 19 тур
    20.01.2024 Был в запасе Хайденхайм 1:1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 18 тур
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