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    Harry Whitwell - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Harry Whitwell
    Команда Вест Бромвич
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 Был в запасе Вест Бромвич 1:0 Бирмингем Сити Англия. Чемпионшип, 30 тур
    28.01.2024 Был в запасе Вест Бромвич 0:2 Вулверхэмптон Англия. Кубок, 1/16 финала
    20.01.2024 Был в запасе Норвич Сити 2:0 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2024 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    07.01.2024 63' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 4:1 Олдершот (Олдершот)
    88'
    Россия
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