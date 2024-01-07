Harry Whitwell - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Harry Whitwell
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Harry Whitwell
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|Был в запасе
|Вест Бромвич
|1:0
|Бирмингем Сити
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|28.01.2024
|Был в запасе
|Вест Бромвич
|0:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|20.01.2024
|Был в запасе
|Норвич Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2024
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|07.01.2024
|63' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:1
|Олдершот (Олдершот)
|88'