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    Ариэль Ибагаса - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Ариэль
    Фамилия Ибагаса
    Команда Паниониос
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 января 1976 (47 лет)
    Рост 166
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2013 76' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:1 Леванте (Валенсия)
    79'
    14.02.2013 Был в запасе Леванте (Валенсия) 3:0 Олимпиакос (Пирей)
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