Ариэль Ибагаса - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Ариэль
|Фамилия
|Ибагаса
|Команда
|Паниониос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 1976 (47 лет)
|Рост
|166
|Вес
|65
|Имя
|Ариэль
|Фамилия
|Ибагаса
|Команда
|Паниониос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 1976 (47 лет)
|Рост
|166
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2013
|76' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|79'
|14.02.2013
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|3:0
|Олимпиакос (Пирей)