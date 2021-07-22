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    Игорь Стасевич - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Игорь
    Фамилия Стасевич
    Команда БАТЭ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 октября 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 77
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 1' -56' Фола (Эш) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    22.07.2021 1' -89' Шахтер (Солигорск) 1:2 Фола (Эш)
    67' 69'
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