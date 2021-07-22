Игорь Стасевич - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Стасевич
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|77
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Стасевич
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -56'
|Фола (Эш)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|22.07.2021
|1' -89'
|Шахтер (Солигорск)
|1:2
|Фола (Эш)
|67' 69'