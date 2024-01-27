Ramy Najjarine - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Ramy Najjarine
|Команда
|Вестерн Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Ramy Najjarine
|Команда
|Вестерн Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|71' - 90'
|Веллингтон Феникс
|2:0
|Вестерн Юнайтед
|Австралия. А-лига, 16 тур
|03.02.2024
|65' - 90'
|Вестерн Юнайтед
|2:2
|Сидней
|Австралия. А-лига, 15 тур
|27.01.2024
|59' - 90'
|Вестерн Юнайтед
|0:1
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Австралия. А-лига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч