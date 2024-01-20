Oscar Priestman - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Oscar Priestman
|Команда
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Oscar Priestman
|Команда
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3:3
|Ньюкасл Джетс
|Австралия. А-лига, 16 тур
|04.02.2024
|1' - 90'
|Макартур
|4:3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Австралия. А-лига, 15 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|Перт Глори
|Австралия. А-лига, 13 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч