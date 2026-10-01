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Команды
Гамбург
Давид Меллер Вольфе
Статистика
€ 8 млн
Давид Меллер Вольфе - статистика
Гамбург
23 апреля 2002 (24), Берген
#3 | Защитник
185 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
1' - 77'
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
66' - 90'
68'
90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
2 : 1
19.09.2026
Кельн
1' - 77'
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
5 : 0
13.09.2026
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
0 : 5
06.09.2026
Майнц
1' - 84'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Германия. Бундеслига 2026/2027
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Товарищеские матчи. Сборные 2023
Команда
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Вулверхэмптон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
25.08.2026
Вулверхэмптон
1' - 72'
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