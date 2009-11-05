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    Марко Перович - статистика

    Имя Марко
    Фамилия Перович
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 января 1984 (39 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2009 89' -90' Базель (Базель) 3:1 ЦСКА (София)
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